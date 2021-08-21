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В Госдуме объяснили, чем обернется для Украины прозападный курс Киева
Политика
В Госдуме объяснили, чем обернется для Украины прозападный курс Киева
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 августа. Вектор политики Киева на отдаление от России будет вести к распаду Украины, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Украинское государство готовится отметить 30 лет со дня провозглашения независимости. Праздник пройдет 24 августа. В преддверии этого события российские политики оценили три десятилетия самостоятельности Киева.

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой отметил, что власти превратили украинцев в инструмент реализации проекта «анти-Россия». У граждан отняли право голоса, право говорить на родном для большинства людей русском языке. За это украинское государство уже поплатилось, когда Крым воссоединился с Россией, а Донбасс отказался оставаться под контролем Киева, добавил политик.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев отметил, что желание Украины угодить всем ослабляет власть. Прозападный курс Киева может привести страну к распаду, пишет РИА Новости.

«Прямо отвечая на вопрос, что будет дальше, если они будут продолжать такую политику — они с очень высокой скоростью будут двигаться к распаду», — заявил парламентарий.

Политик добавил, что в стране до сих пор идет поиск национального лидера, и Украина должна продолжить его.

Астролог и нумеролог Розалия Романова ранее сообщила, что Украину ждут перемены в сентябре. По ее словам, стране грозит катаклизм.

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