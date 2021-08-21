Москва, 21 августа. Вектор политики Киева на отдаление от России будет вести к распаду Украины, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Украинское государство готовится отметить 30 лет со дня провозглашения независимости. Праздник пройдет 24 августа. В преддверии этого события российские политики оценили три десятилетия самостоятельности Киева.
Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой отметил, что власти превратили украинцев в инструмент реализации проекта «анти-Россия». У граждан отняли право голоса, право говорить на родном для большинства людей русском языке. За это украинское государство уже поплатилось, когда Крым воссоединился с Россией, а Донбасс отказался оставаться под контролем Киева, добавил политик.
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев отметил, что желание Украины угодить всем ослабляет власть. Прозападный курс Киева может привести страну к распаду, пишет РИА Новости.
«Прямо отвечая на вопрос, что будет дальше, если они будут продолжать такую политику — они с очень высокой скоростью будут двигаться к распаду», — заявил парламентарий.
Политик добавил, что в стране до сих пор идет поиск национального лидера, и Украина должна продолжить его.
Астролог и нумеролог Розалия Романова ранее сообщила, что Украину ждут перемены в сентябре. По ее словам, стране грозит катаклизм.