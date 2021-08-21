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Захарова назвала санкции США против России жалкими

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:35
Политика
Захарова назвала санкции США против России жалкими
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 августа. Россия жестко и адекватно ответит на новые американские санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила Вашингтону, что «давить» на Россию бесполезно. Более того, санкции американской стороны показывают, что США не желают считаться с реальностью.

«Все это выглядит жалко и обреченно», — отметила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции из-за «Северного потока — 2». Под ограничения попали два гражданина и судно из России.

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