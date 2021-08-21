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Форвард «Фиорентины» Кокорин примет участие в матче первого тура Серии А
Спорт
Форвард «Фиорентины» Кокорин примет участие в матче первого тура Серии А
instagram.com  /  @kokorin9

Флоренция, 21 августа. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче первого тура чемпионата Италии по футболу против «Ромы», сообщает официальный сайт «фиалок».

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно включил в список 23 игрока, которые будут в заявке. Команда Александра Кокорина 22 августа сыграет против «Ромы» на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток судейской бригады во главе с Лукой Пайреттой прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в один из клубов Английской премьер-лиги. В услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

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футбол кокорин фиорентина
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