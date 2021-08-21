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СК возбудил дело об убийстве после исчезновения ребенка в Кинешме
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения ребенка в Кинешме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иваново, 21 августа. В городе Кинешме исчез десятилетний школьник. По мнению сотрудников Следственного комитета, ребенка могли убить. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что мальчик ушел из дома накануне утром. В руках правоохранителей оказались записи с камер наблюдения — мальчик был на автовокзале вместе с молодым мужчиной.

В СК допустили, что ребенок мог уехать из города с новым знакомым и стал потом жертвой преступления. У следователей появились сведения о мужчине: ему 23 года, он приехал из Татарстана и арендовал квартиру в Кинешме.

В Смоленской области спустя несколько суток после исчезновения удалось найти живой полуторагодовалую девочку. Ее случайно заметил волонтер, когда шел по лесу.

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