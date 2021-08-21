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Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
Общество

Меркель рассказала, кого хочет видеть на посту канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала имя человека, которого видит на своем посту после ухода с должности. По мнению политика, новую власть должен представить Армин Лашет. Напомним, парламентские выборы состоятся в Германии 26 сентября. В этот день по итогу голосования, станет известно кто будет защищать интересы страны. Занимающая пост с 2005 года Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру.

В Театре Ермоловой начались массовые увольнения

Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

Актриса Галина Власова рассказала о массовых увольнениях в Театре Ермоловой. По словам отныне безработной артистки, администрация театра решила сократить опытных сотрудников. При этом, как отмечает актриса, в 2015 году руководство театра без ведома работников понизило трудящимся категории. Актриса также добавила, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков на контакт не идет, а сокращения списал на «тяжелую экономическую ситуацию в связи с пандемией». Напомним, уволенные трудящиеся написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Строительство БКЛ метро подходит к концу

Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Большой кольцевой линии метро в скором времени завершится. По его словам, сейчас строители завершают последние этапы работы на пяти подземных тоннелях. Ожидается, что разгрузка метро произойдет до конца этого года.

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