Борис Галкин четыре года прятал дочь из-за боязни сглаза

Москва, 21 августа. Актер Борис Галкин объяснил, почему четыре года не показывал поклонникам дочь Анну. Артист прятал девочку, поскольку боялся, что ее сглазят.

Галкин стал гостем телеведущей Леры Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Актер впервые решился показать дочь в эфире передачи.

«Я человек не суеверный, но правду скажу — от сглаза. Анечка очень восприимчивая. Она такая чуткая очень субстанция», — пояснил артист, отвечая на вопрос ведущей, почему он так долго скрывал девочку.

Дочь Бориса Галкина родила его молодая жена — певица Инна Разумихина. Новость о появлении малышки на свет восемь месяцев держали в строжайшем секрете. Поклонники узнали о пополнении в семье артиста только после того, как девочку покрестили.

Несмотря на почтенный возраст, 73-летний актер старается в полной мере выполнять отцовские обязанности. Если необходимо отлучиться по работе, на помощь супругам приходит няня.

Галкин не хочет, чтобы в будущем дочь пошла по его стопам и занялась актерской карьерой. По словам гостя шоу «Секрет на миллион», судьбы актеров, а в особенности актрис, обычно несчастливы.

Борис Галкин признавался, что жена не обращала на него внимания при знакомстве. Актеру пришлось терпеливо и настойчиво завоевывать будущую супругу.