Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:48
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
18:29
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
Все новости

Борис Галкин четыре года прятал дочь из-за боязни сглаза
Шоу-бизнес
Борис Галкин четыре года прятал дочь из-за боязни сглаза
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 21 августа. Актер Борис Галкин объяснил, почему четыре года не показывал поклонникам дочь Анну. Артист прятал девочку, поскольку боялся, что ее сглазят.

Галкин стал гостем телеведущей Леры Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Актер впервые решился показать дочь в эфире передачи.

«Я человек не суеверный, но правду скажу — от сглаза. Анечка очень восприимчивая. Она такая чуткая очень субстанция», — пояснил артист, отвечая на вопрос ведущей, почему он так долго скрывал девочку.

Дочь Бориса Галкина родила его молодая жена — певица Инна Разумихина. Новость о появлении малышки на свет восемь месяцев держали в строжайшем секрете. Поклонники узнали о пополнении в семье артиста только после того, как девочку покрестили.

Несмотря на почтенный возраст, 73-летний актер старается в полной мере выполнять отцовские обязанности. Если необходимо отлучиться по работе, на помощь супругам приходит няня.

Галкин не хочет, чтобы в будущем дочь пошла по его стопам и занялась актерской карьерой. По словам гостя шоу «Секрет на миллион», судьбы актеров, а в особенности актрис, обычно несчастливы.

Борис Галкин признавался, что жена не обращала на него внимания при знакомстве. Актеру пришлось терпеливо и настойчиво завоевывать будущую супругу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Борис Галкин четыре года прятал дочь из-за боязни сглаза
актер секрет на миллион гаклин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru