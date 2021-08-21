Москва, 21 августа. Руководство Германии недовольно отказом Украины от полноценного выполнения Минских соглашений, но оказывать давление на киевские власти Берлин вряд ли станет.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что таким поведением ФРГ показывает свою двойственную позицию в отношении ситуации в Донбассе.

По словам политолога, канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер довольно сильно обижены на намерение Украины прекратить все процессы по мирному урегулированию в ЛНР и ДНР. Да и сами немцы сильнее всего страдают от украинских «закидонов» насчет российского газа. Но, несмотря на это, кто-то из них вряд ли напомнит главе украинского государства Владимиру Зеленскому о необходимости соблюдения нормандского процесса.

«Но будучи стратегическим союзником США, Германия не может и не хочет слишком сильно давить на Украину. Потому что понятно, что всякий враг России – это всегда друг Америки, а значит и друг Германии», — заявил кандидат политических во время эфира радио Sputnik.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с Меркель сообщил, что страна готова выполнить все обязательства перед Киевом. В частности, после 2024 года государство намерено продолжить транспортировать газа через украинские земли.