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Женщина погибла при опрокидывании иномарки на Арманском перевале под Магаданом
Происшествия
Женщина погибла при опрокидывании иномарки на Арманском перевале под Магаданом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магадан, 21 августа. ДТП на 31-м км автодороги Магадан — Балаганное — Талон унесло жизнь 33-летней женщины. Она скончалась при опрокидывании внедорожника Toyota Surf на крышу.

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Женщина-пассажир получила несовместимые с жизнью травмы. Мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили в МВД.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины смертельного инцидента выясняются.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на бок на въезде в Курск, сообщал ФАН.

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