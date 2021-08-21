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Неизвестные подожгли законсервированный мусорный полигон в Саратове
Происшествия
Неизвестные подожгли законсервированный мусорный полигон в Саратове
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Саратов, 21 августа. Законсервированный мусорный полигон между поселками Солнечный и Юбилейный горит на протяжении дня. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. 

На месте событий работают пожарные, потушенные участки следом засыпаются грунтом. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог. 

«Свалку потушить очень сложно, это кропотливая, хлопотная работа. Одно и то же место может загораться несколько раз, именно поэтому нужно засыпать все землей. К тому же дым на свалке несет серьезную опасность для здоровья», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее 100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове. Мужчина получил ожоги и потерял сознание.

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