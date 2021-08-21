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Бывшая жена Стаса Пьехи резко ответила на обвинения Безбородовой в адрес семьи
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи резко ответила на обвинения Безбородовой в адрес семьи
instagram.com  /  @knyaginya

Санкт-Петербург, 21 августа. Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова отреагировала на очередные обвинения соседки Ирины Безбородовой, которая подозревается в избиении сына артиста.

Она не смогла промолчать после слов Безбородовой о «неблагополучном Пете», который «постоянно ходил к соседям есть, просил пиццу». Девушка резко ответила на новый выпад соседки.

«Тут прям санитаров зовите — Петя не то, что пиццу не ест, он за стол не сядет, если она на столе. Сын не ест сыр, он крайне избирателен в еде, а пицца его бесит», — написала на своей странице в Instagram бывшая супруга Стаса Пьехи, добавив, что слова Безбородовой «очередное вранье».

Горчакова отметила, что накормить сына не так-то просто. Поэтому Гона с радостью обратиться за рецептом к тому, кто сможет заставить семилетнего Петра поесть.

В начале июля стало известно об избиении сына Стаса Пьехи. Конфликт произошел в одном из поселков под Санкт-Петербургом, где отдыхала семья. Ребенок поругался с соседскими детьми, после чего проткнул чужой надувной бассейн. Хозяйка дома, которой оказалась жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, стала ругать мальчика. По словам Натальи Горчаковой, женщина схватила ее сына и сильно толкнула, от чего он упал и получил травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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пьеха горчакова безбородова
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