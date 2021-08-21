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«Спартак» не смог обыграть тульский «Арсенал» в матче РПЛ

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:57
Спорт
«Спартак» не смог обыграть тульский «Арсенал» в матче РПЛ
spartak.com  /  Официальный сайт ФК &quot;Спартак&quot;

Тула, 21 августа. Матч пятого тура чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и «Спартаком» завершился вничью.

Счет в матче тульского «Арсенала» и московского «Спартака» был открыт на 76-й минуте. Аргентинский форвард Эсекьель Понсе воспользовался передачей Зелимхана Бакаева с фланга и ударом головой поразил ворота хозяев. Через шесть минут полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич установил равенство на табло. Он отправил мяч в ворота Александра Максименко после удачного розыгрыша углового. До финального свистка обе команды имели голевые моменты, но счет остался прежним.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. Встреча с «Ахматом» стала для голкипера 490-й в РПЛ.

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спартак арсенал чемпионат россии рпл пятый тур
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