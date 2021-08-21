Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 20:14
20:13
Весь мир
Китай готов провести переговоры с США по Афганистану
20:12
Общество
Онищенко напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа
20:11
Весь мир
МИД Великобритании опубликовал рекомендации для обеспечения безопасности англичан в Эфиопии
20:09
Спорт
«Зенит» сыграл вничью на выезде против «Уфы» в рамках пятого тура РПЛ
20:09
Общество
Домодедово оказался самым выгодным аэропортом для вылетов за границу
20:09
Весь мир
Армия Эфиопии отбила у сепаратистов город Гашена
20:05
Общество
Окружная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Югре
20:05
Армия
В КНР рассказали, как ВС РФ обманули разведку США с помощью муляжей
20:02
Армия
Талибы гарантировали безопасность иностранных военных в аэропорту Кабула
19:59
Общество
Ушел в новую жизнь: ФАН рассказывает о блогере, идущем пешком из Москвы в Крым
Все новости

Любой актер внутри — патриот: продюсер «Солнцепека» и «Шугалея» о национальном кино
Общество
Любой актер внутри — патриот: продюсер «Солнцепека» и «Шугалея» о национальном кино
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Творческие люди не должны быть оторваны от происходящего в стране и в мире, а наоборот, должны высказываться с помощью искусства. В этом убежден продюсер остроактуальных лент «Солнцепек» и «Шугалей» Сергей Щеглов, ставший гостем очередного заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Картины, которые продюсирует Щеглов, рассказывают зрителю о реально происходящих событиях, причем их создатели не приукрашивают действительность, а доносят правду в ее чистом виде. По мнению съемочной команды фильмов, такие произведения важны для людей.

«Если мы будем говорить о национальном кино и об актерах, которые снимаются у нас в России, то, конечно, у них должно быть чувство внутреннего долга перед своим зрителем. Не важно, в каком жанре они выступают — комедийном, приключенческом, политическом детективе, — они все равно должны нести как минимум некие постулаты. Это добро, справедливость и правда. <…> И, безусловно, любой актер внутри — патриот, он не может жить в собственной родной стране в отрыве от этой страны. И то, что происходит с ним, это же отражение всех его зрителей», — делится Сергей Щеглов.

Любой актер внутри патриот: продюсер «Солнцепека» и «Шугалея» о национальном кино
Федеральное агентство новостей  / 

Любой серьезный актер отображает не просто текущую действительность, а тех людей, простых граждан, которые эту действительность сегодня представляют. Выполнить такую задачу и вправду непросто, если внутри тебя нет гражданского стержня, считает продюсер.

«Естественно, он (актер. — Прим. ФАН) является лакмусовой бумажкой, отражением общества. И, конечно, это он через себя доносит зрителю в той или иной форме. Он не может быть вне социума, наш актер, и неважно, какое амплуа он на сегодняшний день играет», — резюмирует кинопродюсер.

Ранее Сергей Щеглов рассказал, как сложно при создании фильма соблюсти грань, показывая жестокость и насилие на экране. По его мнению, ни в коем случае нельзя замалчивать острые проблемы, однако смаковать насилие также не стоит, иначе зритель попросту отвернется от фильма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Любой актер внутри — патриот: продюсер «Солнцепека» и «Шугалея» о национальном кино
фильмы щеглов российское кино солнцепек шугалей медиагруппа патриот петербургский уикенд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru