Три человека стали жертвами ДТП на трассе в Забайкалье

Чита, 21 августа. Три человека погибли, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей в Забайкальском крае. Полиция устанавливает причины трагедии.

Смертельная авария произошла на дороге Могойтуй — Сретенск — Олочи. Две иномарки не поделили трассу в Нерчинском районе ночью.

В результате столкновения двух автомобилей Toyota погибли три человека, еще пятеро госпитализированы. Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Тем временем восемь человек получили различные травмы в результате ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом. Водитель транспорта отвлекся от дороги, когда давал сдачу пассажирам при покупке билетов.