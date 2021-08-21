Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Твери

Тверь, 21 августа. Авария с участием иномарки и микроавтобуса произошла на Бурашевском шоссе. В ДТП пострадали пять человек, в том числе девятилетний ребенок.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Nissan Almera выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter. От удара вторую иномарку развернуло в столб линии электропередачи на обочине.

У двух пассажиров легковушки врачи диагностировали сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Две женщины из микроавтобуса получили аналогичные повреждения. У девятилетней девочки зафиксированы ушиб губы и ссадина колена, сообщили представители УГИБДД по Тверской области.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что у водителя легкового авто в момент ДТП имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчина отправлен на прохождение медицинского освидетельствования.