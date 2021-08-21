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Джигурда заявил, что Анастасия Ивлеева может набрать свой гарем мужчин
Шоу-бизнес
Джигурда заявил, что Анастасия Ивлеева может набрать свой гарем мужчин
Prt Scr youtube.com  /  Диана Кади

Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева настолько популярна, что может организовать телешоу, в котором будет набирать собственный гарем из мужчин. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник отреагировал на новость о разводе популярной телеведущей с рэпером Элджеем.

«Я знаю ее как талантливую девчонку. Она непосредственна, раскрепощена, коммуникабельна. У нее открытое сердце. Увы, сейчас такое время, когда многие пары разводятся, не находя общих ориентиров. Это жизнь», — сказал артист.

Никита Джигурда также поделился советом насчет того, как бывшим супругам лучше поступить в сложившейся ситуации.

«Богиня Ивлеева справится. Многие женщины и мужчины, проходя через период расставания, мучаются. Я могу только пожелать не падать духом. Убежден, что все у нее будет хорошо. Переживет это, будет опыт. Будет осторожнее в следующий раз. Хочу пожелать им не выливать друг на друга негатив, простить и поблагодарить за то, что были счастливые моменты в их жизни. Потом идти дальше. Покорять новые вершины во имя, как я ее называю, нестерильной любви», — напутствовал собеседник ФАН.

Джигурда заявил, что Анастасия Ивлеева может набрать свой гарем мужчин
instagram.com  / @_agentgirl_

В завершение он подсказал, каким образом Анастасия Ивлеева может отвлечься и быстрее восстановиться после тягот развода.

«Те, кто добились [многого] в жизни, как богиня Ивлеева, не нуждаются [ни в ком]. У них может быть свой гарем из мужчин. Я выступаю, как язычник, когда гарем может быть и у мужчин, и у женщин. Можно поиграть в это шоу. Уверен, у нее армия поклонников, которые мечтают просто поговорить», — подытожил певец.

Ранее шоумен Стас Барецкий в беседе с ФАН рассказал, какую свадьбу мечтает сыграть с Анастасией Ивлеевой. По его словам, торжество пройдет в антураже 90-х годов и будет включать даже участие актеров сериала «Улицы разбитых фонарей».

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джигурда ивлеева
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