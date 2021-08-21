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Возбуждено дело после гибели двух человек при падении мотопараплана в Ивановской области

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:53
Происшествия
Возбуждено дело после гибели двух человек при падении мотопараплана в Ивановской области
Федеральное агентство новостей

Иваново, 21 августа. Падение мотопараплана в Юрьевецком районе привело к смерти двух человек. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

Экспертам предстоит выяснить, почему произошло падение летательного средства. Мужчина и женщина при ударе о землю получили тяжелые травмы и почти сразу скончались.

В СК усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Группа следователей продолжает работу на месте трагедии.

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