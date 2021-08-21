Пятилетняя девочка погибла после падения из окна в Калужской области

Калуга, 21 августа. Следственный комитет Калужской области начал проверку по факту гибели пятилетней девочки, которая выпала из окна многоэтажного дома.

Согласно данным правоохранителей, малышка скончалась на месте от полученных травм. По предварительной версии, девочка облокотилась на москитную сетку, которая не смогла ее удержать, и выпала из окна.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей трагедии и назначили ряд экспертиз. Также будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне такая же трагедия произошла в Туле. Из окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик, однако ребенка удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает.