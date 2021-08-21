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Соцопрос показал падение рейтингов одобрения президента Байдена
Весь мир
Соцопрос показал падение рейтингов одобрения президента Байдена
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 августа. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился за месяц на пять процентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провело агентство Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Согласно данным исследования, в ходе которого были опрошены 1729 человек, действия Джо Байдена на посту президента одобряют 54% респондентов, в то время, как месяц назад таких было 59%. Таким образом всего за один месяц рейтинг американского президента снизился на 5%.

Среди тем, вызвавших наибольшее неудовлетворение американцев, были борьба с COVID-19, внешняя политика и национальная безопасность. Позитивно оценивают действия администрации Байдена по борьбе с пандемией 54% американцев, в то время, как месяц назад 66% жителей США позитивно оценивали меры, направленные на борьбу с пандемией.

Внешнеполитические усилия Белого дома одобрили 47% респондентов, против 51% несогласных с проводимой политикой. В сфере национальной безопасности довольны работой президента 52% опрошенных, 46% высказались в этом вопросе негативно.

Следует отметить, что опрос проводился с 12 по 16 августа — до того, как мир облетели кадры из кабульского аэропорта, которые стали свидетельством катастрофы американской армии в Афганистане, напомнив об эвакуации из Сайгона.

Опрос показал отношение американцев к действиям США в Афганистане
Global Look Press  / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Тревогу у американцев вызывает ситуация в экономике и растущая инфляция, что также внесло свой негативный вклад в рейтинг одобрения деятельности президента. Кроме того, значительно увеличилось количество американцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении: таких в августе оказалось 61%, в то время как месяцем ранее так считало 56% респондентов.

Характерно, что падение уровня одобрения Байдена наблюдается как среди республиканцев, так и среди демократов и независимых избирателей. Падение рейтинга произошло среди представителей всех этнических и гендерных групп.

В свою очередь советники президента настроены довольно оптимистично и заявляют о том, что его рейтинги, скорее всего вырастут в ближайшие месяцы из-за успехов в борьбе с пандемией COVID-19, что выглядит сомнительно, как на фоне роста числа заболевших, так и в связи с абсолютно невнятным поведением президента по ситуации в Афганистане.

Более реалистичным выглядит сценарий дальнейшего обрушения рейтингов Байдена и Демократической партии, что связано с невыполнением ключевых предвыборных обещаний, дальнейшим ухудшением экономической ситуации и чередой провалов на внешнеполитическом фронте.

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