Соцопрос показал падение рейтингов одобрения президента Байдена

Вашингтон, 21 августа. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился за месяц на пять процентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провело агентство Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Согласно данным исследования, в ходе которого были опрошены 1729 человек, действия Джо Байдена на посту президента одобряют 54% респондентов, в то время, как месяц назад таких было 59%. Таким образом всего за один месяц рейтинг американского президента снизился на 5%.

Среди тем, вызвавших наибольшее неудовлетворение американцев, были борьба с COVID-19, внешняя политика и национальная безопасность. Позитивно оценивают действия администрации Байдена по борьбе с пандемией 54% американцев, в то время, как месяц назад 66% жителей США позитивно оценивали меры, направленные на борьбу с пандемией.

Внешнеполитические усилия Белого дома одобрили 47% респондентов, против 51% несогласных с проводимой политикой. В сфере национальной безопасности довольны работой президента 52% опрошенных, 46% высказались в этом вопросе негативно.

Следует отметить, что опрос проводился с 12 по 16 августа — до того, как мир облетели кадры из кабульского аэропорта, которые стали свидетельством катастрофы американской армии в Афганистане, напомнив об эвакуации из Сайгона.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Тревогу у американцев вызывает ситуация в экономике и растущая инфляция, что также внесло свой негативный вклад в рейтинг одобрения деятельности президента. Кроме того, значительно увеличилось количество американцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении: таких в августе оказалось 61%, в то время как месяцем ранее так считало 56% респондентов.

Характерно, что падение уровня одобрения Байдена наблюдается как среди республиканцев, так и среди демократов и независимых избирателей. Падение рейтинга произошло среди представителей всех этнических и гендерных групп.

В свою очередь советники президента настроены довольно оптимистично и заявляют о том, что его рейтинги, скорее всего вырастут в ближайшие месяцы из-за успехов в борьбе с пандемией COVID-19, что выглядит сомнительно, как на фоне роста числа заболевших, так и в связи с абсолютно невнятным поведением президента по ситуации в Афганистане.

Более реалистичным выглядит сценарий дальнейшего обрушения рейтингов Байдена и Демократической партии, что связано с невыполнением ключевых предвыборных обещаний, дальнейшим ухудшением экономической ситуации и чередой провалов на внешнеполитическом фронте.