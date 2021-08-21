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Новая волна ливней ожидается в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Новая волна ливней ожидается в Крыму и Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 августа. «Погодное проклятие» висит над югом России. Там снова ожидаются осадки, предупредили в центре «Фобос».

Наиболее сильные осадки прогнозируются в районе черноморского побережья. В Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков. Однако это еще не конец. Ухудшение погодных условий на Кубани и в Крыму обусловлено вторжением на Русскую равнину холодного фронта из Европы.

Тем не менее уже к концу недели облачность сможет пробиться на север. Например, в Новороссийске ближе ко вторнику, 24 августа, облака рассеются. Столбики термометров покажут 30 градусов. Ухудшение погодных условий в этом городе наблюдается с прошлой недели.

В МЧС ранее рассказали, как обстоят дела с ликвидацией последствий затопления в Краснодарском крае. Вода откачена с большей части территорий. К тому же специалисты обустроили водоотводные каналы. Их протяженность составляет более двух километров.

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