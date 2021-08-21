Ученые обнаружили, что люди могут обмениваться полезными бактериями

Москва, 21 августа. Американские ученые обнаружили, что люди могут совершать обмен полезными бактериями.

Такой вывод ученые сделали на основании ряда проведенных исследований. По итогам работы они написали научную статью, которую позже опубликовали в журнале Genome Biology.

В организме человека живет огромное количество микроорганизмов. Некоторые из них —"правильные». Они могут улучшить работу ЖКТ, укрепить иммунитет и даже предотвратить развитие раковых клеток, пишут исследователи.

«Микроорганизмы способны создавать колонии не только внутри кишечника», — отметили они.

Американские физики нашли способ избавления от вирусов при мытье рук. Согласно их данным, вирусы вымываются из углублений на коже через 20 секунд трения ладоней под струей воды.