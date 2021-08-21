Члены ЭСЦАГ поддержали курс на развитие африканского экономического сообщества

Банги, 21 августа. «Экономическое сообщество стран Центральной Африки» провело закрытую конференцию, на которой обсудило развитие государственного и финансового сектора, а также сферы здравоохранения. Члены саммита составили документ из 24 пунктов, заявили журналисты Radio Ndeke Luka.

Во встрече приняли участие руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка, французского казначейства и комиссии ЭСЦАГ. Представители ведомств отметили, что союз находится под угрозой рецессии и заинтересованным сторонам необходимо рассмотреть меры, ориентированные на взаимодействие с МВФ.

«Лидерам субрегиона настоятельно рекомендуется улучшить функционирование своих государственных институтов, управление, транспарентность в добывающем и финансовом секторах, включая качество инвестиций, а также провести мониторинг бюджетных и долговых рисков, присущих управлению важнейшими предприятиями», — значится в коммюнике.

Помимо этого, члены «Экономического сообщества стран Центральной Африки» должны активизировать усилия по развитию человеческого капитала, обеспечив модернизацию сфер образования, профессиональной подготовки, а также здравоохранения. Последнее особенно актуально в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, главы государств продемонстрировали «приверженность союза к развитию вверенных им территорий и укреплению позиций ЭСЦАГ».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала аналитический материал о стремительном развитии экономического, политического и социального секторов в ЦАР.