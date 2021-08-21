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В МИД России рассказали о роли Польши в миграционном кризисе Европы

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:06
Политика
В МИД России рассказали о роли Польши в миграционном кризисе Европы
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 21 августа. Польша принимала участие в операциях НАТО, которые привели к миграционному кризису в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака. Он сказал, что Москва и Минск якобы причастны к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

Захарова отметила, что на границе скопились только несколько десятков мигрантов. Однако в период с 2015 по 2020 год в Европу переселились около 6 млн человек из Ближнего Востока и Северной Африки. Причиной стали «эксперименты» НАТО.

Представитель МИД подчеркнула, что Варшава также принимала участие в этом. Захарова привела в пример нападение на Ирак. В этой военной операции были задействованы более 10 тысяч польских военнослужащих.

Ранее договор США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» вызвал негативную реакцию в Польше и на Украине. Варшава обвинила США в предательстве из-за этой ситуации.

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