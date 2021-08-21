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Поддержка России и Руанды спасла ЦАР от реализации афганского сценария
Весь мир
Поддержка России и Руанды спасла ЦАР от реализации афганского сценария
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 21 августа. Поддержка России и Руанды помогла правительственным силам ЦАР (FACA) победить в войне с боевиками и уберегла от реализации на ее территории афганского сценария, сообщило на своей странице в соцсети Facebook издание Centrafrique News.

Ситуация на территории южноазиатского государства резко обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Президент Ашраф Гани сбежал из страны, а его брат Хашмат Гани присоединился к запрещенному в РФ движению «Талибан»1.

По мнению журналистов, если бы Россия и Руанда не оказывали военную и политическую помощь правительству ЦАР, то члены миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) просто сбежали, оставив центральноафриканцев на растерзание подчиняющимся бывшему президенту Франсуа Бозизе боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако подготовленные отечественными инструкторами военнослужащие африканского государства сумели не просто остановить наступление радикалов, но и переломив ход сражений, обратить членов вооруженных формирований в бегство.

Поддержка России и Руанды спасла ЦАР от реализации афганского сценария
wikipedia.org  / Jim Garamone

Ранее журналист-международник Аббас Джума в интервью корреспондентам международной редакции Федерального агентства новостей заявил, что действия США в Афганистане выглядят жалко, особенно на фоне победных заявлений американского госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена о том, что Вашингтон за 20 лет нашел и наказал виновных в трагических событиях 11 сентября 2001 года.

Напомним, россияне обучают личный состав FACA согласно официальным договоренностям между Москвой и Банги, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. Тем не менее благодаря приобретенному с помощью инструкторов опыту, подразделения африканского государства смогли за считанные месяцы разгромили основные силы бандформирований и вернули территории республики под контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан африка цар руанда
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