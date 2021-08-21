Марокко не станет препятствовать поставкам алжирского газа в Европу

Рабат, 21 августа. Североафриканское государство намерено сохранить газопровод Магриб — Европа, пролегающий от алжирских месторождений через территорию страны. Об этом сообщила гендиректор Национального управления углеводородов и полезных ископаемых королевства Амина Бенхадра.

По словам марокканского чиновника, срок предыдущего соглашения истекает в октябре этого года. Она опровергла сообщения о том, что Рабат не собирается продлевать контракт по газопроводу, связывающему Алжир с Испанией с 1996 года.

«Наша воля выражена устно и письменно как на публичном уровне, так и в частных беседах», — заявила Бенхадра.

Глава ведомства отметила, что королевство не заинтересовано в перекрытии трубы. Проект представляет собой прекрасный инструмент для взаимовыгодного сотрудничества.

«Желание Марокко сохранить этот экспортный газопровод всегда четко подтверждалось на всех уровнях на протяжении более трех лет», — добавила чиновник.

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Вброс о том, что страна решила воспрепятствовать алжирским поставкам газа в Испанию по истечении срока действия контракта, появился недавно. Это произошло на фоне напряженности между двумя североафриканскими странами.

На днях Алжир объявил о пересмотре своих отношений с Марокко из-за «продолжающихся враждебных действий» со стороны соседа. Рабат обвинили в причастности к лесным пожарам, охватившим север государства.

Три недели назад король Мухаммад VI призвал президента республики Абдельмаджида Теббуна «отдать приоритет логике мудрости» и работать над развитием отношений. Он вновь призвал открыть границы между двумя братскими странами, которые закрыты с лета 1994 года.

На протяжении десятилетий двусторонние отношения остаются напряженными из-за поддержки Алжиром фронта ПОЛИСАРИО. Последний требует независимости Западной Сахары, в то время как Рабат считает эти территории своими.