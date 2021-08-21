Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:47
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
18:29
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
Все новости

Марокко не станет препятствовать поставкам алжирского газа в Европу
Весь мир
Марокко не станет препятствовать поставкам алжирского газа в Европу
Федеральное агентство новостей  / 

Рабат, 21 августа. Североафриканское государство намерено сохранить газопровод Магриб — Европа, пролегающий от алжирских месторождений через территорию страны. Об этом сообщила гендиректор Национального управления углеводородов и полезных ископаемых королевства Амина Бенхадра.

По словам марокканского чиновника, срок предыдущего соглашения истекает в октябре этого года. Она опровергла сообщения о том, что Рабат не собирается продлевать контракт по газопроводу, связывающему Алжир с Испанией с 1996 года.

«Наша воля выражена устно и письменно как на публичном уровне, так и в частных беседах», — заявила Бенхадра.

Глава ведомства отметила, что королевство не заинтересовано в перекрытии трубы. Проект представляет собой прекрасный инструмент для взаимовыгодного сотрудничества.

«Желание Марокко сохранить этот экспортный газопровод всегда четко подтверждалось на всех уровнях на протяжении более трех лет», — добавила чиновник.

Марокко не станет препятствовать поставкам алжирского газа в Европу
pixabay.com  / PD

Вброс о том, что страна решила воспрепятствовать алжирским поставкам газа в Испанию по истечении срока действия контракта, появился недавно. Это произошло на фоне напряженности между двумя североафриканскими странами.

На днях Алжир объявил о пересмотре своих отношений с Марокко из-за «продолжающихся враждебных действий» со стороны соседа. Рабат обвинили в причастности к лесным пожарам, охватившим север государства.

Три недели назад король Мухаммад VI призвал президента республики Абдельмаджида Теббуна «отдать приоритет логике мудрости» и работать над развитием отношений. Он вновь призвал открыть границы между двумя братскими странами, которые закрыты с лета 1994 года.

На протяжении десятилетий двусторонние отношения остаются напряженными из-за поддержки Алжиром фронта ПОЛИСАРИО. Последний требует независимости Западной Сахары, в то время как Рабат считает эти территории своими.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко не станет препятствовать поставкам алжирского газа в Европу
марокко алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru