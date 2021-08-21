Сотрудники образовательного центра в Шарыпове ответят в суде за подделку сертификатов

Красноярск, 21 августа. СК Красноярского края возбудили несколько уголовных дело в отношении сотрудников учебно-профессионального центра в Шарыпове.

Согласно данным правоохранителей, работники образовательного учреждения незаконно выдали трем местным жителям свидетельства о прохождении обучения по профессиям тракторист-машинист, машинист автогрейдера, машинист экскаватора. За это злоумышленники получили 62 тысячи рублей.

В отношении директора, руководителя филиала и специалиста по охране труда и технике безопасности были возбуждены уголовные дела по статье о коммерческом подкупе, совершенным в значительном размере, организованной группой за незаконные действия. Ведется следствие.

Ранее правоохранители Ставропольского района Самарской области пресекли похожую незаконную деятельность. Злоумышленники промышляли продажей поддельных справок об отсутствии коронавируса.