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Умершая 10 лет назад Эми Уайнхаус появится на сцене в виде трехмерного изображения
Шоу-бизнес
Умершая 10 лет назад Эми Уайнхаус появится на сцене в виде трехмерного изображения
Кадр из фильма «Эми».

Лондон, 21 августа. Турне певицы Эми Уайнхаус, скончавшейся десять лет назад, организуют в Великобритании. Исполнительница появится на сцене в виде голограммы.

Организацией концертов намерена заниматься компания Base Holograms. Выступление покойной Уайнхаус, которую оцифруют для концерта, не первое в мировом музыкальном сообществе. Когда-то делали выступления с голограммами Уитни Хьюстон и Бадди Холли.

Идея сделать концерт с оцифрованным изображением знаменитой певицы была озвучена еще в 2019 году. Но тогда инициативу отвергли. Некоторые поклонники раскритиковали предложение, посчитав, что это не сравнится с живым выступлением знаменитости.

Эми Уайнхаус умерла в июле 2011 года в возрасте 27 лет. Она скончалась от передозировки наркотиками. Спустя несколько лет о жизни и творчестве певицы был снят документальный фильм, который взял «Оскар».

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музыка концерт Уайнхаус
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