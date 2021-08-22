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В Турции обещают представить свой истребитель пятого поколения в 2023 году
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индия

Индийский самолет Tejas в версии Mk-1A скоро совершит первый полет

Истребитель LCA Mk-1A должен подняться в небо не позднее марта 2022 года после завершения необходимых проектных работ. Об этом сообщил 12 августа председатель индийской авиастроительной компании HAL Р. Мадхаван.

Корпорация в ближайшее время объявит о заключении контракта с американской GEA Aviation на поставку 99 двигателей F404 для нового индийского истребителя.

Первый Mk-1A будет передан ВВС Индии к марту 2024 года. По словам Мадхавана, в настоящий момент HAL работает над интеграцией РЛС с АФАР и комплекта средств РЭБ в Tejas в версии полной боевой готовности (FOC). После того как системы будут испытаны, их предполагается установить на Tejas модели Mk-1A.

Китай

«Засветился» опытный образец нового китайского «стелс-вертолета»

В «Твиттере» появились фото неизвестного ранее китайского вертолета. Судя по характерной форме корпуса, он выполнен по технологии снижения радиолокационной заметности и напоминает американский разведывательно-ударный RAH-66 Comanche (его разработка была закрыта в 2004 году).

В то же время ряд конструктивных решений уже применялся на китайских ударных вертолетах, и машина похожа на малозаметную версию Z-19.

Ранее в Сети появлялся снимок модели малозаметного вертолета китайской разработки AVIC. Его технологии конструкторы КНР могли «позаимствовать» после изучения хвоста, взорванного «черного вертолета», потерпевшего крушение при ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году.

Россия

Ушел из жизни главный конструктор ПАО «Ил»

После тяжелой болезни 16 августа скончался главный конструктор ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» Юрасов Андрей Владимирович.

Он руководил работами по модернизации самых «улыбчивых» самолетов современности — Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации.

Трудовой путь Андрея Владимировича от техника до главного конструктора неразрывно связан с Авиационным комплексом им С. В. Ильюшина, куда он пришел в 1981 году.

Разбился отечественный опытный самолет Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье 17 августа.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — сообщили в ОАК.

Командир экипажа — заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Все они погибли. Самолет с экипажем должен был принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя. Возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — сказал источник.

Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель бы отключился.

«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», — сообщили в силовых структурах.

С момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды.

«Самолет 30 секунд горел в воздухе», — сказал собеседник.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

Также приостановлены испытательные испытания Ил-114-300 и вертолетов Ми-38, на которых используются аналогичные силовые установки.

Разбился МиГ-29

В Астраханской области 18 августа потерпел крушение истребитель МиГ-29СМТ.

Самолет упал в безлюдной местности сразу после взлета на полигоне Ашулук. Летчик, выпускник КВВАУЛ 2019 года лейтенант Влад Якименко, погиб.

Пресс-служба Южного военного округа заявила, что это был плановый полет без боекомплекта. Самолет имитировал противника для расчетов зенитных систем и истребителей.

Для установления причин авиакатастрофы МиГ-29 создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители главного командования ВКС России.

Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76

Самолет — носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы «Молния» планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного Ил-76, сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

«Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования «Молний» на Ил-76», — сказал Богатиков, отвечая на вопрос о будущих носителях дронов из состава системы.

Он добавил, что беспилотники «Молния» также планируется применять на однодвигательном истребителе пятого поколения Checkmate, макет которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Богатиков рассказал, что в настоящее время «Кронштадт» готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы «Молния». Он уточнил, что реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые уже были представлены руководству военного ведомства.

«То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое — это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему минобороны», — отметил глава компании.

«Кронштадт» начал эскизное проектирование тяжелого ударного БПЛА «Гром»

«Гром» находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка», — сказал генеральный директор компании Сергей Богатиков, отвечая на вопрос об о стадии работы над аппаратом.

Говоря о возможности выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор сообщил, что «прорабатываются различные варианты исполнения («Грома»)».

Макет этого беспилотника был впервые представлен в рамках форума «Армия-2020».

Глава компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о будущих моделях беспилотников

Разработка конструкторской документации на БПЛА «Сириус» закончена.

«По беспилотнику «Сириус» завершен выпуск в полном объеме всей рабоче-конструкторской документации. Идет подготовка производства», — сказал он.

Богатиков также уточнил, что «Сириус» унифицирован с БПЛА «Орион» по наземному комплексу управления, бортовому оборудованию, силовой установке и винту.

«Основное отличие состоит в том, что «Сириус» разрабатывался как более тяжелый вариант «Ориона» со спутниковым управлением и возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией, то есть на нем изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными и опознавания)», — отметил глава компании.

Гендиректор добавил, что у «Сириуса» высокие транспортные возможности: он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и значительную боевую нагрузку.

Беспилотная система «Молния» заставит «захлебнуться» ПВО противника

БПЛА группового применения системы «Молния», которую разрабатывает «Кронштадт», смогут перегружать информационные каналы ПВО противника, приводя к ее сбою.

Говоря о типовых целях этой беспилотной системы, С. Богатиков отметил, что «основная идея для роевых решений — прорыв, в первую очередь компексы ПВО противника».

«Основная ахиллесова пята современных систем ПВО, которые стреляют дорогими ракетами, — это насыщение информационных каналов. Если система готова сбить 100 аппаратов и ей предъявляется 100 аппаратов, то она работает, а если ей предложить 1000 целей, то она неминуемо даст сбой и захлебнется», — сообщил гендиректор «Кронштадта».

Он уточнил, что рой аппаратов системы позволит решить задачу перенасыщения информационных каналов систем ПВО противника.

Дорогой демонстратор нового истребителя Checkmate

Строительство демонстратора легкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в 30 млн долларов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Тридцать миллионов долларов — это стоимость образца самолета. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить», — заявил глава Ростеха.

Сергей Чемезов оценил новый истребитель в 25–30 млн долларов.

Ранее руководитель ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где и его образец. При этом он не стал уточнять стоимость развертывания производства нового истребителя.

Сербия

Беспилотники Pegaz должны поступить на вооружение ВС Сербии уже в конце этого года

Согласно планам, будет поставлено три дрона и одна наземная станция управления. После этого начнется серийное производство БПЛА. Первый образец нового беспилотника был собран в Китае,  испытательные полеты прошли там же.

«По прибытии (образца беспилотника в Сербии начнется серийное производство и приемка на вооружение. На данном этапе цель — 12 аппаратов», — сообщили в Минобороны Сербии.

Ранее Сербия и Китай заключили контракт на поставку дронов CH-92. В рамках данного соглашения Пекин предоставляет технологическую помощь в доработке Pegaz.

По завершении разработки дрон будет очень похож на CH-92, оснащенный идентичными устройствами, но его размер меньше.

США

Дрон-танкер впервые заправил в воздухе самолет ДРЛО

Палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил в воздухе самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Как сообщают ВМС США, это произошло во время испытаний 18 августа. Полет Advanced Hawkeye длился шесть часов и проходил на высоте около трех тысяч метров. E-2D приблизился к беспилотнику на скорости 407 км/ч, а затем установил с ним контакт.

MQ-25 передал самолету топливо, и мероприятие было признано успешным. Испытания беспилотника-заправщика продлятся еще несколько месяцев: он должен продемонстрировать полет в разных режимах, а также взлет и посадку на авианосец. Серийное производство MQ-25 планируют начать в следующем году.

Lockheed Martin поставила более половины заказанных F-35A в Норвегию

ВВС Норвегии получили еще три истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II. Об этом сообщило командование ВВС НАТО.

Самолеты должны были прибыть в Норвегию в мае, однако из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса поставку перенесли на август. Правительство Осло заказало в общей сложности 52 единицы техники для замены находящихся в эксплуатации F-16AM/BM Fighting Falcon.

Из 30 уже поставленных самолетов десять базируются в США, где они используются для поддержки процесса обучения пилотов и технического персонала ВВС Норвегии.

Согласно планам, в 2021 году Военно-воздушные силы страны получат 34 самолета F-35A Lightning II. Еще одна партия должна быть доставлена в последнем квартале 2021 года.

Турция

Турецкий самолет пятого поколения будет показан в 2023 году

В Турции успешно продолжается реализация проекта по созданию национального военного самолета (MMU) пятого поколения, заявил гендиректор TUSAŞ Темель Котиль на выставке IDEF-2021.

«Учебный самолет HÜRJET и вертолет ATAK-2 поднимутся в небо 18 марта 2023 года, а также состоится церемония выкатки из ангара национального военного самолета», — сообщил Котиль.

Событие приурочат к празднованию 100-летия Турецкой Республики.

«HÜRJET — особенный проект, который имеет большое значение для Турции. В рамках этого проекта было подготовлено большое число специалистов. Мы проделали определенную работу для возможности взлета и посадки HÜRJET на авианосец», — сказал Котиль.

Япония

Первый из японских самолетов-заправщиков KC-46A завершает испытание

Самолет-заправщик KC-46A от Boeing, построенный для Сил самообороны Японии, провел испытательную дозаправку в воздухе в небе над штатом Вашингтон.

Япония является первым заказчиком KC-46А за пределами США и планирует получить первый самолет уже в этом году.

ВВС Соединенных Штатов заключили контракт на поставку танкера KC-46A Японии в декабре 2017 года. Соглашение подписано в рамках процесса продажи вооружений за рубеж между Вашингтоном и Токио. Второй японский танкер уже производится в стране.

Японские партнеры Boeing изготавливают 16% конструкции планера KC-46A.

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