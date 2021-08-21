Санкт-Петербург, 21 августа. Все участники фильма «Шугалей-3» гордятся своей работой в проекте, заявил российский актер Михаил Богданов.

Исполнитель роли Тобола рассказал об условиях работы и атмосфере на съемочной площадке новой кинокартины в ходе пресс-конференции «Афганский позор США, погодные катаклизмы, Меркель в Кремле», которая состоялась на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Было ощущение, что скоро потеряю сознание. Было очень жарко, около +60 градусов», — отметил Богданов.

По его словам, съемки «Шугалея-3» проходили очень интересно, самому Богданову они придали желание «что-то сделать для Родины». Актер подчеркнул, что аналогичное отношение к кинопроекту испытывали и другие участники картины.

Ранее руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в рамках пресс-конференции объяснил крах американской политики в Афганистане и отметил необходимость внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране после захвата власти талибами.