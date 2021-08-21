Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:47
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
18:29
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
Все новости

В Италии рассказали о страхе США перед российской крылатой ракетой «Буревестник»
Армия
В Италии рассказали о страхе США перед российской крылатой ракетой «Буревестник»
youtube.com  /  Prt Scr Sad and Funny

Рим, 21 августа. Новости о возможных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» вызвали переполох в США. Об этом пишет итальянское издание InsideOver.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия якобы готовит испытания ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Американские журналисты утверждают, что тестовый пуск ракеты может состояться на полигоне Панково, который расположен на Новой Земле, передает «ПолитРоссия».

Аналитики InsideOver отмечают, что ядерный двигатель наделяет ракету неограниченной дальностью полета, а также позволяет обходить американские системы ПРО. Именно поэтому продолжающиеся испытания «Буревестника» вызывают серьезное беспокойство в Соединенных Штатах.

«С военной точки зрения, эта ракета представляет собой средство, необходимое России для преодоления постоянно совершенствующихся систем противоракетной обороны. Помимо этого, она станет еще одним фактором сдерживания, так как с ее помощью российские военные смогут атаковать авианосные группы США с большого расстояния», — говорится в публикации.

По словам экспертов, успешные испытания ракеты демонстрируют способность России осуществлять создание новейших образцов вооружения даже в условиях трудностей, вызванных пандемией. Учитывая все эти факторы неудивительно, что Белый дом внимательно следит за ходом разработки новых российских боевых систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом российский лидер подчеркнул, что новые образцы вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Италии рассказали о страхе США перед российской крылатой ракетой «Буревестник»
россия сша буревестник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru