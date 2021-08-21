В Италии рассказали о страхе США перед российской крылатой ракетой «Буревестник»

Рим, 21 августа. Новости о возможных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» вызвали переполох в США. Об этом пишет итальянское издание InsideOver.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия якобы готовит испытания ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Американские журналисты утверждают, что тестовый пуск ракеты может состояться на полигоне Панково, который расположен на Новой Земле, передает «ПолитРоссия».

Аналитики InsideOver отмечают, что ядерный двигатель наделяет ракету неограниченной дальностью полета, а также позволяет обходить американские системы ПРО. Именно поэтому продолжающиеся испытания «Буревестника» вызывают серьезное беспокойство в Соединенных Штатах.

«С военной точки зрения, эта ракета представляет собой средство, необходимое России для преодоления постоянно совершенствующихся систем противоракетной обороны. Помимо этого, она станет еще одним фактором сдерживания, так как с ее помощью российские военные смогут атаковать авианосные группы США с большого расстояния», — говорится в публикации.

По словам экспертов, успешные испытания ракеты демонстрируют способность России осуществлять создание новейших образцов вооружения даже в условиях трудностей, вызванных пандемией. Учитывая все эти факторы неудивительно, что Белый дом внимательно следит за ходом разработки новых российских боевых систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом российский лидер подчеркнул, что новые образцы вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает «Царьград».