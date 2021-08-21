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Социолог Максим Шугалей: Ничто не повлияет на отношения России и Евросоюза
Политика
Социолог Максим Шугалей: Ничто не повлияет на отношения России и Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На сложные, но взаимовыгодные отношения Российской Федерации и Евросоюза ничто не сможет повлиять, убежден российский социолог Максим Шугалей

Как известно, вчера канцлер Германии Ангела Меркель посетила с визитом Москву, где встретилась с президентом Владимиром Путиным. Это был последний визит политика в Россию в качестве канцлера, ведь в грядущих осенних выборах Меркель участвовать не будет.

«Ангела Меркель — великий человек. Она очень долгое время была одним из ведущих игроков в политике Евросоюза. Я думаю, она спокойно уйдет и останется, безусловно, другом в истории. Отношусь к ее деятельности с большим уважением», — признался Максим Шугалей.

Социолог Максим Шугалей: Ничто не повлияет на отношения России и Евросоюза
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Следующей остановкой в «прощальном турне» канцлера станет столица Украины, где политик встретится с президентом Владимиром Зеленским. При этом от посещения «Крымской платформы» Меркель решила воздержаться, в связи с чем возникает закономерный вопрос: повлияет ли как-то происходящее с украинской стороны на текущие и будущие отношения России и Европы?

«Ничто не повлияет на отношения России и Евросоюза. Отношения у нас сложные, но они есть и будут продолжаться, [будут] взаимовыгодными. <…> Украина неоднозначная, у них тоже есть политики, которые в каждой ситуации — пускай это часто какие-то бесполезные действия — преследуют свои популистские цели. А мы по этим политикам [судим] о всей стране», — заключил российский социолог.

Ранее директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал об истинной цели форума «Крымская платформа». По его мнению, громкие заявления Зеленского о мероприятии связаны сугубо с попыткой привлечь внимание к своей персоне, поскольку рейтинг президента Украины неизбежно падает.

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