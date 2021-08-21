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Анна Хилькевич показала редкие кадры с младшей дочерью
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала редкие кадры с младшей дочерью
instagram.com  /  @annakhilkevich

Москва, 21 августа. Актриса Анна Хилькевич порадовала поклонников архивными фотографиями с младшей дочерью. Знаменитость опубликовала кадры по случаю дня рождения девочки.

Дочери Анны Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова исполнилось три года. Звезда сериала «Универ» по этому поводу решила поделиться с поклонниками редкими кадрами ребенка и предупредила, что устроит на своей странице в Instagram «День Машеньки». Актриса до трех часов ночи пересматривала фотографии дочери, выбирая самые трогательные из них.

«Машенька любит камеру, фотографироваться, краситься… Так что наконец-то я себе подобрала актрису, что будет играть меня в детстве», — написала 34-летняя знаменитость.

Интернет-пользователи пришли в восторг от уникального подарка Хилькевич, которая не скрывает своих детей. Они поздравили дочь актрисы с праздником и оставили в комментариях под фото множество теплых слов.

Вторым супругом Анны Хилькевич стал предприниматель Артур Волков. Официально отношения пара оформила в 2015 году. В браке у супругов подрастают две дочери Арианна и Мария. Знаменитость призналась, что в их семье бывают трудности, однако совместными усилиями они с супругом их преодолевают.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Хилькевич показала редкие кадры с младшей дочерью
дети фото хилькевич
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