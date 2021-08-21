Фото памятника на могилу Армена Джигарханяна опубликовали в Сети

Москва, 21 августа. Стало известно, как будет выглядеть памятник на могиле актера, режиссера и театрального педагога Армена Джигарханяна.

Артист похоронен на Ваганьковском кладбище, и его друзья уже несколько месяцев готовят участок к установке памятника. Пока на могиле Джигарханяна можно увидеть лишь простой крест. Дополнительные трудности создает то, что актер покоится рядом с дочерью

«Это старое захоронение, там довольно сложно поставить рядом памятник», — пояснил друг режиссера Артур Согомонян.

Согласно армянской традиции, монумент должен появиться на могиле к первой годовщине смерти Джигарханяна — 14 ноября. Над памятником работает скульптор Ваге Согоян. Фотографию монумента опубликовало в Сети издание kp.ru.

Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной смерти актера стала остановка сердца, вызванная болезнью почек на фоне других хронических недугов.

Ранее на могиле артиста появилась таинственная черная маска. Кто и зачем положил ее, выяснить не удалось.