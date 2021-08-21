Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:46
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
18:29
Экономика
Эксперты заявили о приближении нефтяных котировок к «болевому порогу» бюджета
18:29
Экономика
Рост прогрессивного налога даст российскому бюджету более 3 трлн рублей
Все новости

Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:14
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин отличается не только жесткостью и твердостью, но и душевной нежностью и романтизмом, считают эксперты китайского издания Sohu.

Российский лидер преподнес канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букет цветов перед началом переговоров в Москве. Это уже второй букет, который получила немецкий политик из рук Путина, пишет «ПолитРоссия».

«Желание дарить женщинам цветы свидетельствует о том, что в характере российского президента жесткость и твердость сочетаются с душевной нежностью и романтизмом», — написали авторы статьи в китайском издании.

Журналисты отметили, что значительный уровень IQ российского президента дополняется высоким эмоциональным интеллектом.

Владимир Путин ранее признался, что Ангелу Меркель всегда рады видеть в России. По его словам, к ней относятся как к желанному гостю.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
путин меркель цветы букет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru