Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель

Пекин, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин отличается не только жесткостью и твердостью, но и душевной нежностью и романтизмом, считают эксперты китайского издания Sohu.

Российский лидер преподнес канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букет цветов перед началом переговоров в Москве. Это уже второй букет, который получила немецкий политик из рук Путина, пишет «ПолитРоссия».

«Желание дарить женщинам цветы свидетельствует о том, что в характере российского президента жесткость и твердость сочетаются с душевной нежностью и романтизмом», — написали авторы статьи в китайском издании.

Журналисты отметили, что значительный уровень IQ российского президента дополняется высоким эмоциональным интеллектом.

Владимир Путин ранее признался, что Ангелу Меркель всегда рады видеть в России. По его словам, к ней относятся как к желанному гостю.