В ООН подтвердили нарушения прав человека режимом Аньес в Боливии

Ла-Пас, 21 августа. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, который подтверждает многочисленные нарушения прав человека со стороны режима экс-президента Боливии Жанин Аньес.

Сообщается, что доклад, который был опубликован 19 августа Междисциплинарной группой независимых экспертов (GIEI), содержит многочисленные факты групповых казней, пыток и сексуального насилия, которые были «явно предвзяты в отношении коренных народов».

GIEI был создан в декабре 2019 года в соответствии с соглашением между правительством Боливии и Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ). В четверг эта группа экспертов представила свой доклад администрации действующего президента Боливии Луиса Арсе на церемонии, состоявшейся в Ла-Пасе.

На этом мероприятии выжившие и родственники жертв массовых убийств в Сакабе и Сенкате, которые в то время освещались в средствах массовой информации, выразили свое облегчение и удовлетворение в связи с признанием нарушений прав человека, совершенных в отношении них или их близких.

Shouts for justice from victims and families in attendance as President Luis Arce arrives ahead of the release of this major human rights report. @KawsachunNews pic.twitter.com/6nuiranib5