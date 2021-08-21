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В ООН подтвердили нарушения прав человека режимом Аньес в Боливии
Весь мир
В ООН подтвердили нарушения прав человека режимом Аньес в Боливии
Global Look Press  /  Gaston Brito / Keystone Press Agency

Ла-Пас, 21 августа. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, который подтверждает многочисленные нарушения прав человека со стороны режима экс-президента Боливии Жанин Аньес.

Сообщается, что доклад, который был опубликован 19 августа Междисциплинарной группой независимых экспертов (GIEI), содержит многочисленные факты групповых казней, пыток и сексуального насилия, которые были «явно предвзяты в отношении коренных народов».

«Выводы доклада GIEI, который является результатом восьмимесячной напряженной работы, соответствуют отчету, опубликованному нашим офисом в 2020 году», — заявила пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Тросселл.

GIEI был создан в декабре 2019 года в соответствии с соглашением между правительством Боливии и Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ). В четверг эта группа экспертов представила свой доклад администрации действующего президента Боливии Луиса Арсе на церемонии, состоявшейся в Ла-Пасе.

На этом мероприятии выжившие и родственники жертв массовых убийств в Сакабе и Сенкате, которые в то время освещались в средствах массовой информации, выразили свое облегчение и удовлетворение в связи с признанием нарушений прав человека, совершенных в отношении них или их близких.

В 2019 году избранный президент страны Эво Моралес был вынужден отречься от власти и бежать из страны под давлением военных. Власть в Боливии захватила военная хунта во главе со вторым вице-спикером сената Жанин Аньес, которая была назначена временной исполняющей обязанности президента страны.

В связи с этим в Боливии вспыхнули массовые протесты среди коренных жителей, которые жестоко подавлялись бойцами силовых ведомств. Для подавления народных волнений Аньес подписала указ, освобождавший силовиков от уголовного преследования за любые действия в отношении протестующих.

Экс-президенту Боливии Жанин Аньес предъявили обвинения в геноциде
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После победы на президентских выборах в октябре 2020 года социалиста Луиса Арсе, в Боливии было инициировано уголовное преследование ряда членов временного правительства. В настоящее время Жанин Аньес, а также многие министры и высокопоставленные военные находятся под следствием. Их обвиняют в захвате власти, а также в применении оружия против народа Боливии.

Опубликованный доклад ООН станет одним из доказательств виновности членов временного правительства в преступлениях против человечности.

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