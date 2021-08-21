Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 17:13
17:12
Общество
Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года
17:12
Общество
Фото памятника на могилу Армена Джигарханяна опубликовали в Сети
17:11
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
17:11
Армия
Захарова назвала странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты
17:09
Армия
В NI назвали главное оружие Китая и России против ВМС США
17:09
Общество
Корм для бездомных животных Кисловодска собрали в рамках проекта «Преданное сердце»
17:07
Общество
«Круто порыбачил»: тунца весом 30 килограммов поймал рыбак на юге Приморья
17:06
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
17:03
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
17:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
Все новости

Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
pxhere.com

Омск, 21 августа. Массовое ДТП Черлакском тракте в Омской области унесло жизнь 61-летней местной жительницы.

Согласно данным регионального УГИБДД, смертельная авария произошла на выезде с Ново-Южного кладбища. Автомобилистка на Datsunне пропустила кроссовер Mercedes, в результате чего произошло столкновение. Из-за удара немецкая иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в Nissan March.

От полученных травм на месте скончалась 61-летняя пассажирка Datsun, 36-летняя водитель седана госпитализирована. Владельцы двух других иномарок пострадали в меньшей степени — бригада медиков осмотрела их и отпустила.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие правоохранители. Будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

В Карачаево-Черкесии в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
жертвы авария омская область массовое дтп черлакский проспект
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru