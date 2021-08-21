Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте

Омск, 21 августа. Массовое ДТП Черлакском тракте в Омской области унесло жизнь 61-летней местной жительницы.

Согласно данным регионального УГИБДД, смертельная авария произошла на выезде с Ново-Южного кладбища. Автомобилистка на Datsunне пропустила кроссовер Mercedes, в результате чего произошло столкновение. Из-за удара немецкая иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в Nissan March.

От полученных травм на месте скончалась 61-летняя пассажирка Datsun, 36-летняя водитель седана госпитализирована. Владельцы двух других иномарок пострадали в меньшей степени — бригада медиков осмотрела их и отпустила.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие правоохранители. Будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

В Карачаево-Черкесии в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.