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Ольгу Серябкину заподозрили в беременности

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:03
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
vk.com  /  Ольга Серябкина

Москва, 21 августа. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности. Пользователи Сети подозревают, что в ее семье скоро появится прибавление.

Исполнительница, которая также известна под псевдонимом Molly, выступила в одном из столичных ресторанов. Присутствовавшие на концерте опубликовали видео с мероприятия в Instagram Stories.

На кадрах Серябкина поет на сцене в коротком и очень широком пиджаке. По видео создается впечатление, что под одеждой артистки скрывает округлившийся живот.

В прошлом году певица вышла замуж за сына грузинского бизнесмена Георгия Начкебию. Знаменитость довольно долго скрывала от поклонников информацию о свадьбе.

Ольга Серябкина нередко радует фанатов довольно смелыми снимками. Например, ранее она без стеснения показала растяжки на груди.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
serebro серябкина MOLLY
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