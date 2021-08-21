Ольгу Серябкину заподозрили в беременности

Москва, 21 августа. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности. Пользователи Сети подозревают, что в ее семье скоро появится прибавление.

Исполнительница, которая также известна под псевдонимом Molly, выступила в одном из столичных ресторанов. Присутствовавшие на концерте опубликовали видео с мероприятия в Instagram Stories.

На кадрах Серябкина поет на сцене в коротком и очень широком пиджаке. По видео создается впечатление, что под одеждой артистки скрывает округлившийся живот.

В прошлом году певица вышла замуж за сына грузинского бизнесмена Георгия Начкебию. Знаменитость довольно долго скрывала от поклонников информацию о свадьбе.

Ольга Серябкина нередко радует фанатов довольно смелыми снимками. Например, ранее она без стеснения показала растяжки на груди.