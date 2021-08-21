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Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане
Политика
Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 21 августа. Европа будет расплачиваться за проигрыш Соединенных Штатов в Афганистане, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор заметил, что поток афганских мигрантов будет направлен в европейские страны.

«Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии», — написал Пушков в Telegram-канале.

Российский политик подчеркнул, что сейчас происходит так называемое разделение труда: США развязывают войну, а Европа принимает и обеспечивает беженцев, продолжая американскую авантюру.

Как стало известно ранее, число мигрантов из Афганистана достигает 3,7 млн человек. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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сша афганистан пушков европа
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