Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане

Москва, 21 августа. Европа будет расплачиваться за проигрыш Соединенных Штатов в Афганистане, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор заметил, что поток афганских мигрантов будет направлен в европейские страны.

«Именно туда пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии», — написал Пушков в Telegram-канале.

Российский политик подчеркнул, что сейчас происходит так называемое разделение труда: США развязывают войну, а Европа принимает и обеспечивает беженцев, продолжая американскую авантюру.

Как стало известно ранее, число мигрантов из Афганистана достигает 3,7 млн человек. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.