Восемь способов превратиться из совы в жаворонка

Многие люди никогда не видели такое прекрасное природное явление, как рассвет. При этом некоторые полуночники мечтают его встретить. Оказывается, есть несколько простых способов превратиться из совы в жаворонка, пишет Marie Claire.

Интересно, что для этого не нужно включать сотню будильников. Достаточно всего нескольких установок, которые позволят кардинально изменить ваш режим дня.

Стоит сразу предупредить, что времени на перестройку придется потратить немало. Быстро стать другой «птицей» не получится. Только постепенное изменение привычек приведет вас к новой жизни, которая, помимо лицезрения рассветов, подарит еще и здоровый сон.

Честно ответьте на вопрос, зачем вам это? Если вы просто хотите следовать модной тенденции, то лучше от затеи отказаться. А вот если желание осознанное и вы мечтаете с полными силами вставать в пять утра, чтобы улыбаться солнышку, то тогда читайте дальше.

Смена расписания

Вставайте на 15-30 минут раньше. Такие небольшие изменения будут незаметны, а вот организм скажет потом вам спасибо, ведь ему будет намного проще адаптироваться к переменам. Вскоре вы заметите, как он перестроился на час-два, а это уже неплохой результат.

Не заставляйте себя раньше ложиться

Мы привыкли с детства слышать, что нужно ложиться до 22:00. Но исследования показали, что готовиться ко сну нужно тогда, когда организм сам этого попросит. Если он физически измотан, он вам об этом сообщит сам, не переживайте.

Дайте организму время, пусть он привыкнет к ранним пробуждениям, а потом вы и сами не заметите, как начнете раньше ложиться.

Последовательность

Многие трудоголики только и ждут выходных, чтобы как следует выспаться после рабочей недели. Но стоит осознать один важный момент — даже небольшая разница во времени подъема способна сбить ваши биологические часы. Если в будни вы привыкли вставать на работу в 7:00, а в выходные открываете глаза не раньше 12:00, то будьте готовы к тому, что организм испытает серьезнейший стресс. Выход из этой ситуации — подъем с разницей не более 30 минут и полный отказ от дневного сна, который также влияет на состояние организма.

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Солнечный свет по утрам

Организм привык определять время подъема по солнечному свету. Его воздействие может настроить нас на день. После подъема необходимо где-то полчаса находиться под воздействием прямых солнечных лучей.

Сегодня благодаря современным технологиям существуют даже будильники с имитацией искусственного света. Не стоит использовать этот свет в другое время суток, так как организм может неправильно истолковать этот сигнал.

Убрать будильники

Перед сном нужно обязательно убедиться, что телефон или будильник находятся не рядом с подушкой, а далеко от кровати. Это необходимо, чтобы после пробуждения вы не сразу выключили будильник, а встали. Если вы решили прилечь еще на пять минут, то оставьте часы там же, это поможет не уснуть во второй раз.

Спорт — сила

Ничто так не помогает взбодриться, как физические упражнения. Лучше всего заниматься ими на улице. Если нет такой возможности, то начните хотя бы с одного дня в неделю. Суть в том, что спорт дает правильную нагрузку на организм, после нее он сам погружается в сон.

Нет излучению

Излучение от всевозможных девайсов — будь то смартфон, компьютер или телевизор, — сильно влияет на наш циркадный ритм и сбивает выработку мелатонина. Ученые советуют за два часа до сна полностью исключить пользование гаджетами. Также стоит отказаться от чтения новостей. Почитайте книгу — это лучший вариант. Через какое-то время вы не заметите, как уснете.

Нет кофеину

Очевидно, что пить кофеионосодержащие напитки перед сном — безумие, но стоит отметить, что кофеин задерживается в организме намного дольше, поэтому лучше вообще отказаться от него. Средняя норма — 400 миллиграммов в день. Стоит раз и навсегда запомнить, что кофе бодрит лишь на короткий срок, затем он забирает все силы.

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