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Максим Шугалей рассказал о своем сходстве с персонажем одноименного фильма

  /   Обновлено: 21 августа 2021 16:58
Общество
Максим Шугалей рассказал о своем сходстве с персонажем одноименного фильма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей принял участие в заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд», организованном в медиацентре «Патриот».

Одной из тем обсуждения в прямом эфире стал новый отечественный фильм «Шугалей-3». Ведущий поинтересовался у главы ФЗНЦ, насколько на него похож главный герой. Тот отметил, что схожих моментов очень много.

«Когда я смотрел «Шугалея» (первый фильм. — Прим. ФАН), я уже говорил об этом, допустим, разговор с женой. Я действительно разговаривал со своей женой вслух, мне делали замечания. Они (съемочная группа. — Прим. ФАН) этого знать не могли, но этот момент вошел», — объяснил социолог.

Максим Шугалей рассказал о своем сходстве с персонажем одноименного фильма
t.me  / alexandr_malkevich

По его словам, создателям «Шугалея» удалось прочувствовать сам образ и во время просмотра картины он снова проживал эти моменты.

«Кирилл (Полухин. — Прим. ред.) — замечательный человек и актер. Он задал планку выше, чем я есть, я буду подтягиваться изо всех сил, теперь я знаю, каким я должен быть», — отметил Шугалей.

Со своей стороны продюсер третьей части киноэпопеи Сергей Щеглов поделился планами.

«Мы не углубляемся в железяки, надо снимать кино быстро, сейчас. Мир — жесточайший. И мы это должны понимать и показывать через призму искусства», — заявил он.

Также в ходе прямого эфира глава ФЗНЦ назвал фильмы, отражающие текущие события в мире, новым видом кинематографии.

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Все новости / Общество / Максим Шугалей рассказал о своем сходстве с персонажем одноименного фильма
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