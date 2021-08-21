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Захарова: Запад закрывает глаза на саботаж Киевом Минских соглашений
Политика
Захарова: Запад закрывает глаза на саботаж Киевом Минских соглашений
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 21 августа. Западные страны закрывают глаза на последовательный и планомерный саботаж Украиной Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что реакция Запада на поведение Киева вызывает сожаление. Внешнеполитическое ведомство РФ обеспокоено по поводу отхода украинского руководства от выполнения минских договоренностей, добавила Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее призвал бережно относиться к Минским соглашениям. По его словам, это единственный инструмент для достижения мира в Донбассе.

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украина минские соглашения захарова
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