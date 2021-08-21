ЛНА: Присутствие наемников в Ливии подрывает политический процесс

Бенгази, 21 августа. Присутствие наемников и иностранного контингента на территории североафриканского государства угрожает миру и политическому процессу. Об этом заявил представитель Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью изданию Al Ittihad.

Генерал подтвердил, что руководство вооруженных сил поддерживает проведение выборов, запланированных на 24 декабря, и приветствует результаты Форума политического диалога в Женеве. Оно также призывает граждан участвовать в избирательном процессе.

По словам Мисмари, задача армии заключается в обеспечении той обстановки, в которой люди смогли бы безопасно проголосовать. Он предупредил, что военные зарубежные силы, присутствующие в Ливии, могут использоваться для эскалации. Такой расклад возможен, если представители организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) проиграют на предстоящих выборах.

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Генерал сообщил, что армия приветствует результаты недавних встреч Совместного военного комитета «5+5» (СВК). В частности, Главное командование поддерживает призыв к выводу иностранного контингента и отмене всех соглашений, заключенных с другими странами в сфере обороны.

Мисмари отметил важность роспуска вооруженных формирований, которые представляют собой серьезную проблему для государства. Он призвал все политические стороны выполнять решения СВК.

Генерал подчеркнул необходимость не исключать ни одного ливийца из участия в предстоящих выборах. Он указал на важность наблюдения со стороны ООН и международного сообщества, чтобы обеспечить проведение прямого, свободного и справедливого волеизъявления граждан.

В июле главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар поддержал избирательный процесс. Он заявил, что армия привержена усилиям, направленным на успех плебисцита.

1 Организация запрещена на территории РФ.