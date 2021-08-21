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Ученые смогли определить силу магнитного поля земли в период неолита
Наука
Ученые смогли определить силу магнитного поля земли в период неолита
pixabay.com

Тель-Авив, 21 августа. Найденные археологами в Иордании артефакты позволили ученым определить силу магнитного поля земли около десяти тысяч лет назад.

Исследователи Тель-Авивского университета использовали методы измерения магнитного поля, вычисляя остаточную намагниченность на предметах, которыми пользовались люди почти десять тысяч лет назад.

«Найденные артефакты позволяют «заглянуть» в прошлое планеты, узнать о колебаниях в магнитном поле. Найденные инструменты и керамика имеют огромное значение для науки и проводимых исследований, поэтому мы сделали все возможное для их изучения», — отметил археолог Эрез Бен-Йосеф.

Ученые исследовали более ста артефактов и выяснили, что магнитное поле ослабевало на несколько столетий около десяти тысяч лет назад, а затем снова набрало прежнюю силу. В настоящий момент поле снова слабеет, поэтому собранные данные имеют огромное значение для понимания процессов нестабильности магнитного поля.

Причину таяния одного из крупнейших ледников Антарктиды выяснили британские и немецкие геофизики. Всему виной оказалось нахождение ледника в тектонической впадине.

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