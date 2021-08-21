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Тимати меньше общается с сыном из-за Анастасии Решетовой
Шоу-бизнес
Тимати меньше общается с сыном из-за Анастасии Решетовой
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 21 августа. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась, что влияет на общение бывшего избранника с их сыном Ратмиром.

Помимо ребенка от Решетовой, у основателя лейбла Black Star есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Поклонники часто обращают внимание, что Тимати проводит гораздо больше времени с дочерью, чем с сыном. Оказалось, что рэпер реже общается с младшим ребенком из-за Решетовой.

Модель пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и предложила задать ей вопросы. Один из поклонников поинтересовался, не кажется ли ей, что дочь ближе к Тимати, чем сын.

«По идее, это от меня зависит, будет ли Ратик ближе к папе или нет», — ответила Решетова.

По словам экс-возлюбленной рэпера, ситуация изменилась бы, если бы она отправила сына в долгосрочный отпуск с отцом. Кроме того, здесь играет роль возраст детей. Мальчик еще достаточно маленький, чтобы разделять с Тимати досуг и увлечения, пояснила модель.

Анастасия Решетова рассталась с рэпером, когда их сыну не было и года. Несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные продолжают поддерживать общение.

Модель признавалась, что уже распланировала будущее маленького сына. Например, она собирается отправить мальчика на учебу за границу.

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тимати знаменитости решетова
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