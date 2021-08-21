Меркель раскрыла, кого видит на посту будущего канцлера Германии

Берлин, 21 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала имя немецкого политика, который может стать лидером ФРГ после ее отставки.

Меркель считает, что следующим канцлером Германии станет председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Она добавила, что высоко ценит личные и профессиональные качества Лашета, который уделяет много внимания достоинству людей и «умеет строить мосты между ними».

Ранее президент России Владимир Путин признался, что в РФ всегда будут рады Меркель. В том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ.