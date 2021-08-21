Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 17:12
17:11
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
17:11
Армия
Захарова назвала странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты
17:09
Армия
В NI назвали главное оружие Китая и России против ВМС США
17:09
Общество
Корм для бездомных животных Кисловодска собрали в рамках проекта «Преданное сердце»
17:07
Общество
«Круто порыбачил»: тунца весом 30 килограммов поймал рыбак на юге Приморья
17:06
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
17:03
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
17:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
16:58
Политика
Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане
16:54
Весь мир
ЛНА: Присутствие наемников в Ливии подрывает политический процесс
Все новости

Пентагон признал отставание от российской армии в области средств РЭБ
Армия
Пентагон признал отставание от российской армии в области средств РЭБ
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 21 августа. Россия достигла значительных успехов в деле оснащения своих вооруженных сил совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), признал полковник армии США Даниэль Холланд.

Холланд курирует в Пентагоне разработку и поставку радиоэлектронных компонентов для нужд американской армии. Он считает важным как можно быстрее ликвидировать отставание США от РФ в средствах РЭБ.

«Перед армией стоят две важнейшие задачи, связанные с сохранением или с достижением паритета с неприятелями: цели состоят в своевременной разработке систем РЭБ и выполнении планов по их поставке в армию», — сообщил Холланд.

Ранее стало известно, как разработка в России гиперзвукового оружия нанесла удар по престижу и бюджету Пентагона. Об огромной мощности и уникальной скорости полета новейших российских ракетных комплексов «Авангард» информировал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон признал отставание от российской армии в области средств РЭБ
РЭБ россия сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru