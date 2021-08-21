Пентагон признал отставание от российской армии в области средств РЭБ

Вашингтон, 21 августа. Россия достигла значительных успехов в деле оснащения своих вооруженных сил совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), признал полковник армии США Даниэль Холланд.

Холланд курирует в Пентагоне разработку и поставку радиоэлектронных компонентов для нужд американской армии. Он считает важным как можно быстрее ликвидировать отставание США от РФ в средствах РЭБ.

«Перед армией стоят две важнейшие задачи, связанные с сохранением или с достижением паритета с неприятелями: цели состоят в своевременной разработке систем РЭБ и выполнении планов по их поставке в армию», — сообщил Холланд.

Ранее стало известно, как разработка в России гиперзвукового оружия нанесла удар по престижу и бюджету Пентагона. Об огромной мощности и уникальной скорости полета новейших российских ракетных комплексов «Авангард» информировал «Царьград».