Ракетные и десантные корабли приняли участие в маневрах на Черноморском флоте

Севастополь, 21 августа. Экипажи ракетных и десантных кораблей провели двусторонние тактические маневры, во время которых нанесли удары по десантному отряду (ДЕСО) условного врага.

Согласно информации в пресс-службе Черноморского флота, задачей «противника» была высадка десанта на побережье. Экипажи ракетных кораблей «Самум» и «Орехово-Зуево» в ходе морского боя атаковали ДЕСО с выполнением фактической ракетной стрельбы по мишенной позиции условного оппонента.

Помимо этого, группа больших десантных кораблей «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Саратов» и «Орск» отработали боевые действия по высадке десанта на необорудованное побережье и высадили морских пехотинцев ЧФ на полигон Опук.

Ранее капитан 1-го ранга запаса, служивший в Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев рассказал, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота.

Также сообщалось, что проход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» ВМФ РФ через Ла-Манш вызвал смешанную реакцию у британцев, передает «Царьград».