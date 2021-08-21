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Кети Топурия осветлила волосы и показала фото в новом образе
Шоу-бизнес
Кети Топурия осветлила волосы и показала фото в новом образе
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 21 августа. Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия удивила поклонников внезапным преображением. Артистка сменила цвет волос и превратилась в блондинку.

Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке Топурия позирует перед камерой в коротком платье, позволяющем рассмотреть ее стройные ноги. Наряд осветлившей волосы певицы дополняют босоножки на высоких каблуках.

Снимок солистки «А'Студио» в новом образе восхитил ее подписчиков. Поклонники похвалили фигуру Топурии и в особенности ее ноги. Однако некоторые не сразу узнали знаменитость на фото со светлыми волосами.

«Божественная фигура!»;

«Самая стильная»;

«Вы изумительно хороши в новом образе»;

«Ноги у Кети красивые»;

«Стиль как всегда пушка», — написали восхищенные комментаторы.

Нашлись среди подписчиков Топурии и те, кому не понравился ее новый цвет волос. По мнению этой части аудитории, артистка «потеряла лицо».

Кети Топурия замужем за бизнесменом Львом Деньговым. В начале года певица стала матерью во второй раз, родив сына от супруга. Знаменитость ранее признавалась, что личная жизнь оказывает влияние на ее творчество.

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певица знаменитости топурия
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