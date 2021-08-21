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Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных матчей

  /   Обновлено: 21 августа 2021 16:33
Спорт
Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных матчей
twitter.com  /  Пресс-служба ЦСКА

Москва, 21 августа. Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом РПЛ по количеству проведенных матчей.

Игорь Акинфеев 21 августа вышел на поле в стартовом составе ЦСКА на матч пятого тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Эта игра стала для 35-летнего голкипера 490-й в чемпионатах России по футболу. Акинфеев установил новый рекорд турнира по количеству проведенных матчей.

Второе место по числу сыгранных встреч занимает бывший партнер голкипера по команде Сергей Игнашевич. На его счету 489 матчей. На третьем месте по этому показателю главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года.

Ранее стало известно о возможном переносе матча квалификации к чемпионату мира 2022 года между сборными Украины и Казахстана. Игра должна пройти в Нур-Султане 1 сентября.

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акинфеев рекорд чемпионат россии рпл
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