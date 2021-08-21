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Госдума РФ допустила возможность производства топлива на борще
Общество
Госдума РФ допустила возможность производства топлива на борще
freepik.com  /  timolina

Москва, 21 августа. Замена бензина на биотопливо позволит России сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, заявил первый зампред комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Ионин.

Азиатская транспортная компания Nishida Shoun запустила производство биодизельного топлива на бульоне супа рамен. Президент предприятия Масуми Нисида придумал механизм, по которому смешивание жира из блюда с отходами растительного масла на выходе дает безопасное для окружающей среды топливо. Россия может последовать примеру азиатских коллег, отметил Ионин.

«Я не химик, мне сложно сказать насколько можно ездить на остатках бульона рамен, но если на нем можно, то рано или поздно и на борще мы начнем тоже ездить», — предположил он в эфире «Говорит Москва».

Ученые по всему миру ищут альтернативные способы топлива, поскольку через несколько десятков лет природные ресурсы начнут истощаться. В то же время, российские специалисты меньше других заинтересованы в этом процессе, поскольку на территории страны находятся обширные запасы нефти и газа. Многие государства не обладают такими источниками, поэтому им необходимо придумывать новые виды топлива.

«Голь на выдумки хитра», — отметил Ионин.

Бензин может подешеветь в России предстоящей осенью, сообщила сотрудник WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, действия Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы могут привести к такому развитию событий.

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топливо борщ ионин
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