Музыка оказалась способна помочь мозгу человека предсказать будущее

Москва, 21 августа. Способность человеческого мозга предсказать будущее на основании прослушанной музыки выявили представители международной группы ученых.

Исследование провели специалисты Датского, Лондонского и Канадского университетов. Свой эксперимент они разделили на две части и задействовали в нем более 70 человек.

В ходе работы специалисты исследовали то, как головной мозг обрабатывает прослушанную музыку. В итоге удалось установить, что если мелодия не окончена, то мыслительный орган предсказывает концовку. Результаты исследования опубликованы в Psychological Science.

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