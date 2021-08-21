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Музыка оказалась способна помочь мозгу человека предсказать будущее
Наука
Музыка оказалась способна помочь мозгу человека предсказать будущее
pixabay.com  /  geralt

Москва, 21 августа. Способность человеческого мозга предсказать будущее на основании прослушанной музыки выявили представители международной группы ученых.

Исследование провели специалисты Датского, Лондонского и Канадского университетов. Свой эксперимент они разделили на две части и задействовали в нем более 70 человек.

В ходе работы специалисты исследовали то, как головной мозг обрабатывает прослушанную музыку. В итоге удалось установить, что если мелодия не окончена, то мыслительный орган предсказывает концовку. Результаты исследования опубликованы в Psychological Science.

Ранее стало известно, что состояние влюбленности способно улучшить здоровье человека. Это происходит за счет выброса окситоцина, выяснили исследователи из Университета Сиднея.

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